Ecco tutte le novità pensate dall’Atb per la campagna abbonamenti 2020-2021

Prenderà il via giovedì 20 agosto la campagna abbonamenti dell’Atb 2020-2021 per spostarsi in città e provincia utilizzando autobus, tram e funicolari. In vista della ripresa delle attività a settembre Atb e Teb garantiranno una maggiore frequenza di tram e autobus negli orari di punta per i pendolari, adeguata ai nuovi orari di ingresso e di uscita da scuola e dal posto di lavoro (fino alle 11 del mattino e dalle 12.30 alle 15). Inoltre, entro l’autunno, saranno messi a punto nuovi sistemi per monitorare i flussi di passeggeri ed evitare così assembramenti a bordo dei mezzi.

Al via la Campagna Abbonamenti 2020/2021 giovedì 20 agosto Pubblicato da ATB – Azienda Trasporti Bergamo su Venerdì 7 agosto 2020

I clienti già abbonati che non hanno potuto utilizzare i mezzi pubblici durante il lockdown possono richiedere il voucher “Covid-19” per il rimborso della quota pari al periodo in cui non è stato possibile usufruire del servizio e utilizzarlo per l’acquisto del nuovo abbonamento.

Atb ha pensato di fare un regalo ai viaggiatori che sceglieranno di abbonarsi: la tariffa ordinaria annuale prevede infatti il pagamento di sole 9 mensilità. Inoltre, per gli studenti fino ai 26 anni è previsto uno sconto del 20 per cento, mentre chi è iscritto all’Università di Bergamo potrà usufruire di tariffe speciali e godere gratuitamente per un anno del servizio di bike-sharing “La Bigi”.

Agevolazioni sono previste anche per le persone con un’età inferiore ai 14 anni o superiore ai 65, per le quali è previsto uno sconto del 50 per cento sull’abbonamento annuale, ma anche per le famiglie numerose che avranno uno sconto del 65 per cento a partire dal terzo componente della famiglia che decide di abbonarsi.

Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti è possibile inoltre beneficiare del bonus delle detrazioni fiscali, grazie al quale è possibile recuperare fino a 47,50 euro. Infine, Atb consente di dilazionare il pagamento attraverso sei rate senza costi né interessi aggiuntivi.