Figlio 64enne muore poche ore prima della madre 95enne

Era sempre stato bene Maurizio Quarti, 64 anni, figlio unico, una vita accanto alla madre Rosa Brena, 95 anni, vedova da circa 20. Non l’ha mai lasciata sola, neppure quando le sue condizioni sono peggiorate, un mesetto fa, ed è stato necessario il suo trasferimento dall’ospedale Papa Giovanni alla casa di cura dell’Istituto Palazzolo, a Torre Boldone, tra l’altro comune di residenza dei due, per un soggiorno di sollievo dopo la degenza.

Venerdì mattina Maurizio stava andando come sempre era andato a farle visita. La madre era peggiorata e si stava lentamente spegnendo. In ascensore, però, è stato colto da un infarto: inutile il trasporto d’urgenza al Papa Giovanni. Non ha mai ripreso conoscenza. E qualche ora dopo Rosa, prima di undici figli (di cui quattro ancora in vita) ha seguito l’unico figlio tanto amato, come raccontato da L'Eco di Bergamo.

Maurizio Quarti aveva lavorato come operaio magazziniere in un’azienda di Zogno, ma era ormai in pensione. Il suo tempo era tutto dedicato alla madre, nonché alla caccia e alla bicicletta, sue grande passioni. I funerali si terranno domani alle 15 nella parrocchiale di Torre Boldone.