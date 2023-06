Fratelli imprenditori accusati di frode fiscale e riciclaggio: sequestrati beni per 80 milioni

Uno è finito in carcere, l'altro non ancora, in quanto latitante negli Emirati Arabi Uniti. È la storia di due fratelli imprenditori di Martinengo uniti dalla stessa accusa di frode fiscale e riciclaggio cui si aggiunge un sequestro preventivo di oltre ottanta milioni di euro. Non solo, un loro collaboratore è finito ai domiciliari con le accuse di frode fiscale e autoriciclaggio.

Il meccanismo di frode

La frode fiscale si sostanzierebbe con l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni d'imposta. Le somme ottenute attraverso i presunti reati fiscali e tributari finivano su conti correnti off-shore, per poi essere impiegate in attività commerciali in Italia e all'estero e per l'acquisto di beni di lusso.

La ricostruzione