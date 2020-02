Guida senza patente, assicurazione e revisione. Fermato dalla Polizia di Sarnico

Inseguimento ad alta velocità lungo le strade di Sarnico quest’oggi (martedì 11 febbraio). La Polizia locale ha fermato un guidatore che è stato trovato sprovvisto della patente, dell’assicurazione e anche della revisione. A segnalare l’episodio sulla propria pagina Facebook, complimentandosi con il proprio corpo di Polizia, è stato Giorgio Bertazzoli, primo cittadino del Comune del Sebino, sottolineando la pericolosità del comportamento tenuto dall’automobilista. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.

Le forze dell’ordine hanno potuto identificare l’automobile non a norma grazie al nuovo varco di videosorveglianza installato da pochi giorni che monitora il traffico veicolare e che ha già consentito di fermare diverse vetture sprovviste dei documenti necessari alla circolazione. Gli agenti, dopo aver individuato l’automobilista, lo hanno inseguito e fermato al termine di una fuga a dir poco rocambolesca, portandolo poi al Comando per ulteriori accertamenti e per sanzionarlo.