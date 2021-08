Il video dell'auto in fiamme in piazza Mercato del Fieno in Città Alta: ha preso fuoco da sola

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto, in Città Alta sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco perché un'auto parcheggiata in piazza Mercato del Fieno, nella parte alta di via San Lorenzo, ha improvvisamente preso fuoco. Lo dimostrano le immagini che ci sono state inviate da un lettore.

Stando al racconto dei testimoni, non c'è un motivo chiaro per cui è divampato l'incendio. All'improvviso, la vettura ha preso fuoco e solo l'intervento dei pompieri, immediato, ha evitato che l'incendio si propagasse o che l'auto scoppiasse.

In realtà, capita sovente (per fortuna non spessissimo) che le auto prendano fuoco... da sole. Il motivo è, ovviamente, legato a un malfunzionamento interno: una perdita, qualche componente deteriorata, difetti congeniti, un danno non riparato. Spesso si tratta di cortocircuiti: anche a vettura spenta e chiavi disinserite, infatti, la batteria continua ad alimentare diversi elementi delle auto, come i finestrini elettrici, gli specchietti laterali elettrici, la scatole dei fusibili o il motorino di avviamento.

Nel caso di specie, ovviamente, non è possibile sapere cosa abbia causato l'incendio, ma le autorità saranno chiamate ad approfondire i fatti.