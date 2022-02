In stazione per il video di un rapper, più di cento giovani lanciano sassi contro le forze dell'ordine

tensione

I disordini nell'area delle Autolinee sono scoppiati intorno alle 17.30. Ferita una carabiniere, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 18.30. Un arresto e 4 denunciati

Disordini ieri pomeriggio (lunedì 21 febbraio) nell’area della stazione delle Autolinee, dove ben più di un centinaio di giovani si è radunato per assistere alle riprese di un video musicale di un rapper.

Il gruppo di ragazzi, per lo più di origine nordafricana, si era ammassato in corrispondenza del terminal della Val Seriana, quando verso le 17.30 la situazione è andata fuori controllo: alcuni di loro sono saliti sulle tettoie delle pensiline e hanno iniziato a ballare. È stato a questo punto che sono intervenuto le forze dell’ordine; sul posto sono state inviate volanti della polizia, dei carabinieri della guardia di finanza e della polizia locale, provocando un fuggi fuggi generale, con la maggior parte dei giovani che si è diretta verso piazzale Marconi.

Chi è rimasto alle Autolinee però, un gruppo di una quarantina di persone, non ha gradito l’intervento delle forze dell’ordine e ha scatenato una sassaiola che ha ferito a una gamba, non in modo grave, una carabiniere.

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 18.30. La polizia ha arrestato un giovane italiano è stato visto lanciare sassi e che pare ne avesse altri nascosti nel giubbotto. Altre quattro persone sono state fermate poco dopo a bordo di un’autovettura, nella quale era presente anche un grosso coltello da cucina: i quattro sono stati denunciati.