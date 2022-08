Incidente mortale a Cervia, morte tre persone: arrestata una 23enne di Pontoglio in vacanza

Una giovane 23enne residente a Pontoglio, Comune in provincia di Brescia proprio al confine con la Bergamasca, è stata arrestata con la pesante accusa di omicidio stradale plurimo e lesione. La giovane era in vacanza con un'amica quando ha provocato un incidente nel quale hanno perso la vita tre persone ed è risultata positiva all’alcol test. Lo ha raccontato PrimaBrescia.

La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto a Pinarella di Cervia, poco prima dell'1, dove la giovane pontogliese si trovava in vacanza con un amica (di 25 anni). Secondo le prime e frammentarie ricostruzioni, la 23enne alla guida di una Mercedes avrebbe provocato l'incidente invadendo la corsia opposta. Nell'impatto tra la Mercedes e una Fiat Panda è rimasto coinvolto anche uno scooterone. Immediato l'arrivo dei soccorsi e delle Forze dell'ordine, ma non c'è stato niente da fare per tre persone, decedute sul colpo.

Nel sinistro sono morte due donne che viaggiavano a bordo di un'auto, di 62 e 52 anni (di Gambettola e Lido Adriano) e l'uomo in sella al suo scooter, un 39enne di Forlì. Le due donne viaggiavano a bordo di una Fiat Panda sulla quale c'era anche una terza donna, ricoverata in prognosi riservata.

La ragazza bresciana e l'amica con la quale viaggiava sono ricoverate in ospedale. La 23enne, che si trova all'ospedale di Cesena, risulta in stato d'arresto ed è piantonata dalle forze dell'ordine. Sull'incidente indaga la Procura di Ravenna.