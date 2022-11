Incidente tra Isso e Romano, due persone in codice rosso

Non erano ancora le sei di questa mattina, martedì 8 novembre, quando due auto si sono scontrate tra Romano e Isso. Il bilancio è di sei persone coinvolte, due in codice giallo e due in codice rosso.

L'incidente è avvenuto sulla variante alla ex SS11, la bretella che passa a nord di Isso e che spesso è teatro di gravi incidenti. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Treviglio, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Romano con due squadre. Sono stati loro a estrarre il conducente di uno dei veicoli coinvolti dal suo abitacolo, dove era rimasto incastrato a seguito dello scontro.

I soccorsi hanno visto il dispiegamento di quattro ambulanze, un’auto medica e l’elicottero e hanno avuto bisogno di tempo. Pertanto, il traffico in zona risulta particolarmente intenso.