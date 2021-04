La Lombardia resta in zona rossa, ma l’indice Rt (a 0.89) e l’incidenza sono in calo

Buone notizie dal monitoraggio settimanale sull’epidemia elaborato dall’Istituto superiore di sanità e dalla Cabina di regia al Ministero: l’indice Rt nazionale è sceso infatti sotto la soglia d’allarme fissandosi sul valore di 0.98 (la scorsa settimana era pari a 1.08), così come l’incidenza settimanale di nuovi casi, passata da 240 a 232 nuovi casi ogni 100 mila italiani.

In calo anche l’indice Rt lombardo, inferiore anche a quello nazionale, che si fissa a 0.89, così come l’incidenza settimanale, che resta ancora però sopra i 250 casi settimanali ogni centomila abitanti, cioè a 269 casi. Nonostante emergano anche sul nostro territorio timidi segnali di rallentamento della curva epidemiologica, quindi, la Lombardia resterà comunque in zona rossa anche dopo il week-end lungo pasquale, almeno fino a domenica prossima (11 aprile). Come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Attilio Fontana, infatti, è ancora molto negativa la valutazione degli esperti legata al numero di posti letto occupati sia nei reparti di degenza ordinaria, sia in quelli di rianimazione lombardi.

In conferenza stampa, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha sottolineato come la curva epidemica, pur mostrando una flessione, abbia una decrescita molto lenta, come i ricoveri siano in crescita e il grado di saturazione delle terapie intensive in Italia sia pari al 41 per cento. Dato che sottintendono come sia al momento impensabile, secondo il parere degli scienziati, iniziare a pianificare le riaperture invocate da larghi settori del tessuto socio-economico del Paese e dai partiti di destra della maggioranza.

Nel complesso sono 11 le Regioni italiane con un indice Rt puntuale superiore a 1. Nel dettaglio ecco l’elenco delle Regioni e dei rispettivi indici: