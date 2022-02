La tragica morte di Matthew Carissimi, ventenne di Bergamo travolto da un treno in Liguria

A Riva Trigoso

Era ospite di familiari vicino a Sestri Levante. Ancora ignote le cause: la magistratura indaga per capire se si sia trattato di un incidente

È ancora avvolta nel mistero la tragica morte di Matthew Carissimi, ventenne bergamasco che, come raccontano i colleghi di PrimaIlLevante, nella tarda serata di venerdì è stato ucciso alla stazione di Riva Trigoso, vicino a Sestri Levante (in Liguria), urtato da un treno merci.

Il giovane non aveva con sé documenti e per la sua identificazione sono state necessarie alcune ore: decisivi il prelievo delle impronte digitali e la segnalazione della scomparsa del giovane. Carissimi è stato rinvenuto esanime con una vasta ferita al capo dopo che il macchinista del convoglio aveva avvertito la polizia ferroviaria spiegando di avere sentito un urto e aggiungendo poi di non essersi fermato perché pensava di aver urtato un animale.

Stando alle informazioni raccolte, il ventenne si trovava in Liguria ospite di alcuni familiari. Sono stati loro, una volta visto che il ragazzo non faceva ritorno a casa, a denunciarne la scomparsa e a facilitare quindi le operazioni di identificazione delle forze dell'ordine.

Ancora ignote le cause del tragico fatto: la magistratura dovrà appurare se si sia trattato di un incidente o di un tragico gesto volontario. Resta il dolore, immenso, di una famiglia che ha appreso la notizia a Bergamo, dove risiede.