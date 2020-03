«La vecchia? La bruceremo quest’estate». Il Ducato dona 5 mila euro al Papa Giovanni

Domani sul Piazzale degli Alpini rinnovato avrebbe dovuto svolgersi il tradizionale «Rasgamènt dèla ègia», che anticipa il carnevale di mezza Quaresima organizzato dal Ducato di Piazza Pontida. Per ovvi motivi tutto ciò non si farà e sarà rinviato all’estate, si spera, quando il contagio sarà solo un brutto ricordo messo alle spalle. Il duca Mario Morotti, precisa di aver donato 5 mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII: «Era la somma destinata ai premi per i migliori carri e gruppi partecipanti alla sfilata. Sin da ora – conclude Smiciatöt – diamo appuntamento a tutti i bergamaschi alla celebrazione del “Rasgamento del Coronavirus” che cercheremo di organizzare nei prossimi mesi di maggio o giugno quale festa di liberazione dal maledetto contagio. A l’indarà töt bé, viva Bèrghem».