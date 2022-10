La vita interrotta di Kevin, che a maggio avrebbe sposato la fidanzata

Era sulla strada provinciale che attraversa Terno, sulla sua moto Keeway, ma all’altezza del parco Camandellino ha urtato una Citroen C3 in coda, tentando di superarla, ed è finito sulla corsia opposta mentre arrivava una Lancia Ypsilon, contro cui ha sbattuto con la testa. È morto così, ieri (martedì 11 ottobre), verso le 9, Kevin Mustafa, 20 anni, di Terno d’Isola.

Kevin stava andando a Romano di Lombardia dalla fidanzata Jennifer: dovevano andare a visitare un appartamento insieme, visto che avevano progettato di sposarsi: le nozze erano già fissate per il 18 maggio 2023.

Era figlio unico, Kevin: abitava con la madre Fagny Moreira, di origine equadoregna, in un condominio di via Roma nel centro di Terno d’Isola. Il papà è albanese. Due anni fa si era diplomato all’Itis Marconi di Dalmine come tecnico di automazione e aveva lavorato con un contratto a termine alla Freni Brembo. Avrebbe iniziato a lavorare in un’altra azienda la prossima settimana.

La salma è stata trasportata nella Casa funeraria Ceresoli, di via Fratelli Calvi 8, a Ponte San Pietro: resterà lì fino a giovedì, prima della cremazione.