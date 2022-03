L'assalto dei piccioni al centro di Covo, marciapiedi ricoperti di guano

c'è fastidio

Colpito soprattutto viale De Micheli e le strade attorno

Maleducati, fastidiosi, causa di problemi igienico-sanitari. Se è pur vero che i piccioni siano ormai una presenza fissa in molte città italiane, non fa eccezione il paese di Covo, è altrettanto vero che per molte persone questi volatili non sono ospiti così graditi.

Non saranno fastidiosi e inopportuni come i gabbiani quando sono affamati, ma il paese della Bassa Bergamasca, come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, si trova a fare i conti con un’invadenza poco piacevole.

I marciapiedi lungo viale De Micheli e quelli delle strade del centro commerciale del paese, in alcuni punti, sono stati "bombardati" dal guano dei piccioni che hanno nidificato sui tetti. Deiezioni che oltre a danneggiare il profilo estetico del quartiere, preoccupano per eventuali problematiche di carattere igienico-sanitario. Una situazione che però a Covo non sarebbe nuova.