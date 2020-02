Lavori Villa d’Almè-Dalmine, consegne da Germania e Basilicata bloccate per la zona gialla

È delle ultime ore un piccolo giallo: alcuni componenti per il completamento dei lavori sulla Dalmine-Villa vengono dalla Germania e dalla Basilicata, ma le aziende incaricate sembra non consentano al proprio personale di effettuare consegne nell’area gialla. E questo potrebbe causare alcuni ritardi non previsti. La prosecuzione dei lavori vede comunque l’impresa appaltatrice impegnata nel realizzare gli sbancamenti relativi alla corsia definitiva per la prima parte e quella alternativa alla attuale nella seconda parte verso nord, nei pressi del rondò dove in seguito inizieranno i lavori per la trincea sotto la rotatoria. I lavori per il nuovo ponte sulla Briantea proseguono a ritmi incessanti.

