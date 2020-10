L’Ospedale Papa Giovanni pronto a riaprire la Terapia intensiva Covid

A luglio la Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII era stata dichiarata finalmente libera da Covid, dopo i mesi della grande emergenza (e tragedia). Ad agosto, poi, era uscito dalla lista degli “hub” per i casi più gravi di infezione da Coronavirus in regione. Ora, invece, come raccontato oggi da L’Eco di Bergamo, si è tornati in via precauzionale ad allertare l’ospedale di Bergamo, visto che per due giorni di seguito sono stati registrati più di mille contagi al giorno in Italia. Nei prossimi giorni saranno già a disposizione 6-8 posti di Terapia intensiva Covid, su 80 attuali. E se necessario saranno aumentati nelle settimane successive, anche per ricevere malati da altre province lombarde, nonché da fuori regione, visto che alcune aree stanno soffrendo più di altre, come Campania e Lazio.

