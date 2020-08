L’UCI Cinemas di Curno pronto ad accogliere nuovamente il pubblico

Buone notizie per gli amanti del grande schermo. Dopo mesi di chiusura, continua il processo di graduale riapertura del circuito UCI Cinemas. Nello specifico, a partire dal 19 agosto, saranno 15 i multisala sparsi in tutto il Paese pronti ad accogliere nuovamente i propri affezionati clienti e, tra questi, l’UCI di Curno. Al ritorno in sala, gli spettatori potranno assistere ad alcune prime visioni molto attese, come Onward – Oltre La Magia, Gretel e Hansel e Volevo Nascondermi, in attesa dell’arrivo di Tenet il 26 agosto, le cui prevendite dei biglietti UCI aprono proprio oggi. Sarà anche possibile assistere a grandi film delle passate stagioni e rassegne dedicate per tutti gli amanti del cinema a un prezzo speciale, con biglietti a partire da 4,90 euro.

La ripresa delle proiezioni cinematografiche nella Bergamasca aveva preso il via il 15 giugno scorso, con la riapertura della sala Uci all’interno del centro commerciale Oriocenter. In tutte le multisala UCI riaperte sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Le misure di distanziamento sociale includono limitazioni nel numero dei posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Inoltre, sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto tra le persone e, infine, sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza è possibile visitare il sito www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.