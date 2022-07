Malore sull'aereo Trapani-Bergamo, 21enne salvato grazie al defibrillatore

Un giovane di 21 anni colto da un improvviso malore è stato salvato mentre imbarcava sull'aereo in partenza da Trapani Birgi e diretto allo scalo di Orio al Serio. A riportare la notizia i quotidiani locali Ragusanews e TP24.

Erano le 7:45 di ieri, giovedì 7 luglio: a soccorrere per primo il passeggero, che è stato trovato a terra nel corridoio dell'aereo in stato di incoscienza, il personale di bordo Ryanair attraverso le manovre di rianimazione, informando nel frattempo il personale medico presente in aeroporto.

Grazie due scariche di defibrillatore, il cuore ha ripreso a battere e il 21enne a respirare spontaneamente. Giunto sul posto, il 118 ha trasportato il giovane d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio di Trapani, dove tutt'ora si trova fortunatamente non in pericolo di vita