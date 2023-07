Maltempo, Vigili del fuoco impegnati in tutta la Bergamasca: ecco dove sono intervenuti

Il maltempo, tra ieri (21 luglio) e oggi, nella Bergamasca ha dato parecchio da fare ai Vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire in varie aree della nostra provincia, anche per emergenze gravi come la macchina rimasta sotto un albero a Treviglio, con tre feriti, e una frana che a Colere ha isolato una cinquantina di persone dal resto del paese. Ecco quindi un resoconto delle operazioni, aggiornato alla scorsa serata (venerdì 22 luglio), che fa capire come a essere colpita sia stata in particolare la zona della Bassa.

Alberi pericolanti o caduti

Per quanto riguarda gli alberi pericolanti o caduti, il fenomeno ha colpito in particolare la Bassa, nelle due cittadine di Treviglio e Caravaggio ma anche nei paesi vicini. I primi episodi sono avvenuti intorno a Brignano Gera d'Adda sulla provinciale 121, poco prima delle 10 a Caravaggio in via Bietti e, in seguito, a Treviglio nelle vie Vesture e Fasanini. Alle 22.20 un caso c'è stato a Rivolta d'Adda, in via Vespucci.

I pompieri sono dovuti successivamente intervenire intorno alle 23 a Treviglio in via Trento e via Monte Grappa, a Caravaggio nelle vie Bietti e Rubini e a Covo lungo la strada provinciale 498. In seguito, sempre a Treviglio, stamattina le squadre sono arrivate alle 8.16 in via Guardazocca, poco dopo alle 9.25 in via del Maglio e intorno alle 1o a Romano di Lombardia in via dell'Armonia e ancora a Treviglio in via Caravaggio.

Frane e cedimenti strutturali

Il primo evento si è registrato poco prima delle 22.15 di ieri in via Botticelli a Treviglio, poco dopo a Romano in via Cantalodi, poi alle 23.12 circa a Caravaggio in via Bietti e a mezzanotte in vicolo del Bastone. A partire dalla mattinata di oggi, invece, il primo caso si è avuto poco prima delle 7.50 a Fornovo San Giovanni, in via Don Arturo, poi ad Arzago d'Adda in via Calvenzano e alle 8.15 a Treviglio in via Palazzo.

I Vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere degli elementi pericolosi da un edificio intorno alle 8.23 a Fornovo San Giovanni, in seguito alle 9.30 c'è stato un altro dissesto in via Giovanni da Verazzano a Treviglio, con un altro episodio in quella strada alle 10.

Altri tipi di danni e soccorsi alle persone

Danni dovuti ad allagamenti ci sono poi stati alle 19 di ieri a Treviglio, in via Monsignor Portaluppi, poi alle 23 a Caravaggio in via Santa Caterina da Siena. I pompieri hanno poi dovuto soccorrere alcune persone in difficoltà per il forte temporale, poco prima delle 2 di stamattina, a Stezzano in via Roma. Allagamenti alla stessa ora a Treviglio in viale Cassani, un'assistenza tecnica a Casirate d'Adda poco prima delle 4 e un soccorso persone a Sorisole, in via Gasparotto, allo stesso orario. Un incendio ha invece colpito poco prima delle 10 a Mapello in via Rossini.