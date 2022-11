Mamma e figlio travolti da un'auto a Cassano

Mamma e figlio travolti a bordo di un triciclo mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Vittorio Veneto a Cassano d'Adda. La 39enne è stata sbattuta a terra dall'impatto ed è stato necessario chiamare d'urgenza i soccorsi.

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 17 novembre, poco dopo le 8. La donna era nei pressi della Villa Borromeo quando è stata colpita da una Lancia Ypsilon che percorreva la via nello stesso senso di marcia. Illeso il piccolo. Tra i primi a prestare i soccorsi gli avventori di un bar a poca distanza che si sono anche presi cura del bimbo in attesa dell'arrivo del padre, rincuorandolo con la colazione.

Immediata la chiamata ai soccorsi con la Centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'automedica proveniente da Melzo. Con loro anche gli agenti della Polizia Locale che, per permettere agli operai di procedere in sicurezza, hanno parzialmente bloccato la via in direzione Treviglio. La donna, di 39 anni, è stata medicata a bordo dell'ambulanza mentre pare che il figlio non abbia riportato particolari lesioni. La madre è stata trasportata al Pronto soccorso in codice giallo, mentre il bambino è stato preso dal padre giunto sul posto non appena informato di quanto accaduto.

Il traffico è stato ripristinato una volta terminati i soccorsi, con la macchina coinvolta nell'incidente che è stata spostata per permettere agli agenti di procedere con i rilievi del caso.