Malore in ufficio ad Alzano, vani i tentativi di soccorso: muore ingegnere 48enne

Nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per Stefano Persico, 48 anni, ingegnere, che nella mattinata di oggi, lunedì 3 aprile, si è sentito male al lavoro nel suo ufficio di via Roma ad Alzano Lombardo, dove lavorava come progettista elettronico.

In attesa dei soccorsi, allertati attorno alle 8:45, una donna che lavorava in un ufficio vicino ha tentato di salvargli la vita praticandogli il massaggio cardiaco. Il malore, tuttavia, non gli ha lasciato scampo.

I sanitari, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa di Seriate e di un'auto medica proveniente da Bergamo, hanno constatato il decesso del 48enne.

Persico lascia nel dolore la compagna e la madre. I funerali si terranno mercoledì 5 aprile alle ore 9.30 nella Parrocchiale di S. Tomaso Apostolo di Bergamo, in via Tomaso de' Calvi. La salma è composta presso l'abitazione di via S. Celso 20 di Treviolo.