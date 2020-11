Prove pratiche per la patente sospese fino al 21 novembre, nelle zone rosse

I bergamaschi che avevano in programma di sostenere l’esame della patente da qui a breve dovranno portare pazienza ancora un po’. Con una comunicazione pubblicata sull’home page del proprio sito web, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che «sulla base delle indicazioni del Dpcm per far fronte all’emergenza da Covid-19, il decreto ministeriale 507 (QUI il testo) sospende fino al 21 novembre le prove pratiche di guida nelle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta».

«Per i candidati che non potranno sostenere tali prove – aggiunge il Ministero -, verrà prorogata fino al 31 dicembre la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti».