Perde il controllo dell'auto e si ribalta a Gromo: ferito lievemente un 51enne

l'incidente

L'automobilista si è ribaltato intorno alle 4.15 di oggi (sabato 26 marzo). È stato trasportato in codice verde all'ospedale di Piario

Incidente nelle prime ore della giornata (sabato 26 marzo) a Gromo, dove un uomo di 51 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, che ha carambolato per qualche metro lungo la carreggiata finendo ribaltato sulla fiancata destra.

L’urto ha ferito il cinquantunenne, che però si procurato fortunatamente solo lesioni non gravi. Per sicurezza l’autista è stato comunque trasportato in codice verde all’ospedale di Piario, dove è stato medicato e sottoposto a ulteriori accertamenti.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 49, dove sono arrivate un’automedica da Bergamo e un’ambulanza della Croce Blu di Gromo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone che hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato il tratto di carreggiata.