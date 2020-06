Proseguono le ricerche di Elio Luchelli: uscito di casa a Bratto, non ha più fatto ritorno

Si continua a cercare Elio Luchelli, il 79enne residente a Bratto scomparso nella giornata di domenica 21 giugno. A darne notizia ieri (domenica 21 giugno) è stato il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati.

L’uomo è uscito di casa, dove abita con la moglie, intorno alle 9 del mattino ma non via ha più fatto ritorno. Al momento della scomparsa, Elio Luchelli indossava una camicia, un golfino, jeans e un paio di scarpe scure. Non è in possesso del cellulare. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco di Clusone, il nucleo Saf, Ucl e i gruppi cinofili della centrale di Bergamo.

Chiunque fosse in possesso di informazioni utili al suo ritrovamento, o lo avesse visto è pregato di chiamare i carabinieri di Clusone al numero 0346.89800, oppure il Corpo Volontari Presolana – protezione civile al numero 0346.60666.