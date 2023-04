Raid in treno di una baby gang al femminile per svaligiare una tabacchiera a Treviglio

Sono arrivate in treno del Veneto e hanno preso di mira una tabaccheria di Treviglio, la Severgnini in viale De Gasperi, che collega la stazione ferroviaria centrale al centro della città. Nei guai cinque minorenni di origine straniera - con età compresa tra i 15 e 17 anni - residenti nel Vicentino e Veronese che ieri mattina, venerdì 8 aprile, hanno rubato alcune sigarette elettroniche.

A coglierle sul fatto è stato direttamente il titolare della rivendita: dopo averne bloccata una di loro in strada, è stato sfiorato dal lancio di una bici e di un sasso tirato dalle complici, poi fuggite, come racconta L’Eco di Bergamo. Gli agenti di due pattuglie della polizia locale le hanno inseguite, fermate e identificate. Sono state denunciate a piede libero per rapina impropria e violenza in concorso.

Appena scese dal treno, tra l’altro, le ragazze hanno tentato di rubare la borsetta a una passante. Insomma, erano partite con il piede giusto.