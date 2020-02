Ecco le 33 nuove attività storiche bergamasche riconosciute dalla Regione

L’elenco delle attività storiche e di tradizione riconosciute da Regione Lombardia si arricchisce di ulteriori 246 imprese, che vanno così ad aggiungersi alle 2011 già inserite nello speciale registro. Nello specifico, ben 33 risultano essere radicate nella Bergamasca.

Si tratta del primo provvedimento emanato quest’anno dall’assessorato allo sviluppo economico regionale, che ha riconosciuto quei negozi, locali e botteghe caratterizzati dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, in aggiunta ad altri fattori quali la collocazione in strutture di pregio, o la conservazione di arredi e attrezzature storici. «Siamo orgogliosi di queste attività – ha sottolineato l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli -. Rappresentano la storia delle nostre più belle tradizioni».

Di seguito riportiamo l’elenco delle nuove attività storiche presenti in provincia di Bergamo:

– Albino, Trattoria Moro (1961), Storica attività

– Albino, Gastronomia Morotti (1955), Storica attività

– Albino, Enoteca (1962), Storica attività

– Bergamo, Bottega Della Chiave (1969), Bottega Artigiana storica

– Bergamo, Macelleria Lussana (1954), Storica attività

– Bergamo, Gioielleria Ruggieri (1970), Storica attività

– Bergamo, dal 1938 Leidi Raviolificio Gastronomia (1938), Storica attività

– Bergamo, Paolo Fiori (1978), Storica attività

– Bergamo, Bar Circolino (1961), Storica attività

– Bossico, Ristorante Sette Colli (1961), Storica attività

– Bottanuco, Alimentari Pasinetti (1949), Storica attività

– Brignano Gera D’Adda, Bar Ristorante San Rocco (1973), Storica attività

– Castelli Calepio, Fratus Tende (1974), Storica attività artigiana

– Cene, Cicli Moto Bazzana (1937), Storica attività

– Chiuduno, Macelleria Finazzi (1952), Storica attività

– Colere, Cooperativa di consumo Colere (1920), Storica attività

– Lallio, Facchinetti Angelo srl. (1976), Storica attività

– Nembro, Ottica Ceroni (1973), Storica attività

– Osio Sopra, Panificio Testa (1939), Storica attività artigiana

– Rovetta, Macelleria Pezzoli (1954), Storica attività

– Sarnico, Bar Centrale (1970), Storica attività

– Selvino, Ristorante Sorriso (1975), Storica attività

– Seriate, Da Franco (1979), Storica attività

– Serina, La Taverna Rottigni (1941), Storica attività

– Stezzano, Bar Company (1965), Storica attività

– Telgate, Trattoria del Bersagliere (1974), Storica attività

– Trescore Balneario, Parimbelli abbigliamento (1925), Storica attività

– Trescore Balneario, Enoteca Rizzi (1973), Storica attività

– Treviglio, De Pascalis Barbieri (1953), Storica attività artigiana

– Treviolo, Macelleria Carminati (1966), Storica attività

– Treviolo, Panificio Finazzi (1975), Storica attività artigiana

– Urgnano, Ristorante al Santuario (1979), Storica attività

– Zanica, Ortofrutta Valietti (1969), Storica attività