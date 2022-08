Rinvenuto un cadavere nel Naviglio: vigili del fuoco, Carabinieri ed elicottero sul posto

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì 31 agosto, a Vaprio d'Adda, nel Naviglio. L'allarme è scattato poco prima delle 9.30. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della vecchia cartiera, nel tratto tra Vaprio d'Adda e Trezzo sull'Adda, ma ancora nel territorio di Vaprio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'elisoccorso e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco, con il nucleo dei sommozzatori, e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il corpo è stato trascinato via dalla corrente. Quando è stato chiaro che si trattava di recuperare un corpo senza vita, l'elisoccorso è tornato alla base, mentre è arrivato l'elicottero dei pompieri, probabilmente per aiutare il personale di terra a individuare il punto in cui cercare. Alla fine i sub dei pompieri sono riusciti a recuperarlo e a portarlo fuori dall'acqua.

Al momento non è noto chi sia la persona deceduta finita in acqua, né le circostanze della morte. Un giallo di cui si occuperanno i carabinieri non appena il corpo sarà recuperato.