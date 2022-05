Romano, individuato il pirata della strada che ha travolto un motociclista: è un pluripregiudicato senza patente

Le indagini

L'incidente risale al 13 maggio. La vettura era stata affittata da un ragazzo di Bergamo, che l'aveva poi prestata al padre, autore dello scontro

Venerdì scorso (13 maggio), in via Pagliarini a Romano di Lombardia, una Fiat Panda rossa ha urtato una motocicletta. L'impatto è stato violento, tanto da disarcionare il conducente dalla sella. L'automobilista, inizialmente fermatosi, ha poi accelerato, dirigendosi in direzione via Schivardi e facendo perdere le tracce di sé.

Come racconta PrimaTreviglio, immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto, oltre all’ambulanza che ha soccorso il motociclista (trasportato d'urgenza in ospedale), è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, che fatti primi rilievi e sentiti i testimoni si è messa sulle tracce del pirata della strada.

Gli agenti hanno passato al vaglio le immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale e hanno visionato l’incidente, risalendo tramite la targa al proprietario del veicolo. L'automobile è risultata appartenente a una società della Val Seriana che affitta automobili.

Si è così scoperto che la vettura in questione era stata affittata a un ragazzo di Bergamo. Gli agenti lo hanno rintracciato e il giovane ha dichiarato di aver prestato l'automobile al padre. Una volta raggiunto, l'uomo ha ammesso i fatti, affermando però di essere scappato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Dai controlli è risultato che il pirata della strada è un pluripregiudicato. L’uomo è stato denunciato per guida senza patente e sanzionato con cinquemila euro di multa. Per lui è scattata anche la denuncia penale per omissione di soccorso. Il figlio è stato invece sanzionato di 400 euro per incauto affidamento del veicolo.