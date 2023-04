Scontri durante Atalanta-Lecce, venti Daspo di cui otto a tifosi bergamaschi

Mancava poco all'inizio della partita Atalanta-Lecce dello scorso 19 febbraio, quando un gruppo di tifosi salentini e uno di atalantini si sono scontrati vicino allo stadio. Per loro, una ventina in tutto dei quali otto della squadra bergamasca, sono stati emessi venti provvedimenti di Daspo con una durata che va dall'uno ai cinque anni.

Gli scontri in via Buttaro



Il tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi salentini a bordo di autovetture e minivan si è recato verso la zona del Gewiss Stadium, deviando intenzionalmente dai percorsi indicati al fine di recarsi in via Spino come parcheggio di interscambio. Una volta giunti in via Buttaro, hanno iniziato a fermare le altre auto e intralciato la regolare circolazione viabilistica. Alla fine, sono iniziati gli scontri con un gruppo di tifosi atalantini.

La resistenza al fermo

Le Forze dell’Ordine sono intervenute e in poco hanno sedato le agitazioni. I tifosi ospiti sono stati identificati una volta entrati nello stadio, mentre un gruppo di tifosi atalantini è stato intercettato da operatori della Polizia di Stato. Uno di loro, con il volto travisato, ha opposto resistenza, scatenando nuovo trambusto. Si è così creato un gruppo di tifosi locali che si sono velocemente portati sul posto del fermo e hanno tentato più volte, anche se invano, di sottrarlo alle Forze dell'Ordine, spintonando, oltraggiando e circondando gli operatori.

Tutto ricostruito grazie alle telecamere

I fatti sono poi stati ricostruiti attraverso le immagini della Polizia Scientifica, dei circuiti di video sorveglianza cittadina, dei video effettuati da privati cittadini nel momento degli scontri. Sono stati così individuati i soggetti che hanno preso parte alle condotte illecite nell’ambito di una manifestazione sportiva.