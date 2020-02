In moto contro un’auto in via Tonale, ad Albano Sant’Alessandro, alle 18.30. È morto così, oggi, giovedì 27 febbraio, un 17enne, nei pressi del supermercato Eurospin, per la gravità delle ferite riportate. Terribile l’impatto. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica, oltre alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco. Ferito anche il conducente della macchina, un 52enne.