Si spostano in auto senza motivo: prime 11 denunce a Bergamo

Quello più “ingenuo”, un 27enne di Treviglio, è stato fermato a Calcio dove si era recato «per andare a pranzo da un amico». Altri, invece, hanno dichiarato di essere in auto per motivi di lavoro, quando però fruivano del giorno di riposo. O c’è chi ha dato come posto di lavoro un negozio chiuso da tre giorni. Da domenica i carabinieri e le altre forze dell’ordine (polizia e Guardia di Finanza) hanno controllato complessivamente 972 auto in tutti i centri abitati e lungo le principali arterie stradali extraurbane. Motivo: verificare il rispetto della direttiva nelle aree “a contenimento rafforzato” che ha introdotto forti limitazioni alla mobilità in tutta la Lombardia. Undici le denunce. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la denuncia immediata per l’inosservanza di un provvedimento di un’autorità, che prevede la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave, quale, ad esempio, un delitto colposo contro la salute pubblica.