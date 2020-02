Smantellata casa di appuntamenti gestita da clandestine

In clandestinità a luci rosse, ancora una volta scoperto un bordello a Romano. La Polizia locale ha chiuso una casa di appuntamenti in città, gestita da due donne clandestine cinesi. «C’è uno strano via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte». Con questa motivazione tanti in vicolo Moroni hanno segnalato al comando una situazione anomala. Gli agenti hanno così notato che l’afflusso di persone in una palazzina era sproporzionato al numero di appartamenti presenti.

