Sui treni si sale con guanti e mascherine. Da lunedì capienza ridotta della metà

Trenord è pronta per affrontare la Fase 2. Non sarà un ritorno alla normalità. Da lunedì 4 maggio, infatti, sono state studiate tutte le opzioni per rispettare le disposizioni per un viaggio sicuro sui treni. E i viaggiatori dovranno attenersi ad alcuni obblighi, come quello di indossare sempre mascherine e guanti. Sui treni la capacità è stata ridotta della metà, e il numero dei convogli e delle corse aumenteranno con l’aumentare dei flussi di mobilità dovute alle progressive riaperture delle diverse attività disposte dal decreto della presidenza dei ministri. I vertici aziendali studieranno i movimenti che si via via si susseguiranno il 4 e poi il 18 maggio e il 1° giugno. In base alle richieste, aumenterà proporzionalmente anche il numero dei treni, aumentati fino all80 per cento delle corse.

Per ridurre i contatti sui treni verrà indicato su quali posti ci si potrà sedere, tutti saranno invitati a mantenere le giuste distanze e a fare attenzione ai flussi di entrata e uscita da treni e stazioni, a creare code regolamentate o, laddove possibile, a evitarle ma è evidente che senza un cambiamento delle abitudini, un viaggio privo di contatti non può che tradursi in un numero inferiore di posti a disposizione.



Diventerà fondamentale conoscere lo stato di riempimento del treno e delle stazioni per decidere meglio come organizzare il proprio viaggio. Queste informazioni saranno messe a disposizione sull’App di Trenord. I viaggiatori sono anche invitati a procedere all’acquisto dei biglietti online, così da evitare rischi di assembramento alle biglietterie nelle stazioni.