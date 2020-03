Ti si è rotta la caldaia? Ecco il numero per le emergenze

«Oddio mi è andata in blocco la caldaia. E ora che faccio?». A qualcuno è capitato nei giorni scorsi. Il problema è reale. Ma quando succede sono problemi, perché tutti sono chiusi. Nessuno esce per le chiamate ordinarie. Spesso le ditte non rispondono nemmeno al telefono. Che fare? In casa vi sono anziani e/o bambini, che rimangono senza riscaldamento (che ancora serve) e acqua calda. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha lanciato un appello, che è stato raccolto dal Consorzio artigiani idraulici bergamaschi e che in poche ore ha organizzato un servizio per le emergenze. 3442712530 è il numero da chiamare per quegli interventi ritenuti veramente urgenti. Il servizio rimane attivo dalle 8 alle 14. Il sindaco ringrazia il Consorzio degli artigiani idraulici per aver accolto il suo appello e precisa che «il servizio, che si estende anche agli aspetti elettrici, per ora è operativo per i soli residenti nel comune di Bergamo, speriamo di poterlo presto estendere».