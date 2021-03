Ubriaco in monopattino, si schianta in centro e prende una multa da 1.516 euro

I monopattini elettrici stanno prendendo sempre più piede nei grandi e piccoli centri, anche qui nella Bergamasca. Pare che il mezzo fosse particolarmente gradito anche a un 41enne rumeno che, nella giornata di oggi lunedì 29 marzo, in preda agli effetti dell’alcol, sarebbe montato in sella su di un monopattino, eseguendo una serie di slalom e traiettorie confuse tra i passanti e le fioriere, nel centro di Romano di Lombardia.

La cosa è andata avanti per un po’, fino a quando l’uomo in via dell’Armonia ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, ferendosi anche alla testa. Intervenuti sul posto i vigili, hanno constatato che era ubriaco e in seguito si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e di ricevere cure mediche.

Come risultato finale il rumeno è stato multato per guida pericolosa (che col monopattino fa quasi ridere) per una cifra pari a mille euro, in aggiunta con 400 euro per violazione del dpcm e 116 euro per il rifiuto di sottoporsi al test, per una maximulta finale da 1516 euro.