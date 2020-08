Il video e lo foto dell’avveniristico trimarano che si alza nel cielo di Nembro

(Video di Bruno Novelli, foto di Diego Bedeschi)

È partito questa mattina, in volo, dalla Persico spa di Nembro, il grande scafo in fibra di carbonio che nel 2021 affronterà la Coppa America. È partito da Nembro all’alba, sfiorato dalle prime luci del sole, trascinato in alto da uno speciale elicottero a quattro pale. Ha volato fino ai cantieri navali di Marina di Carrara dove ora si trova.

Si tratta di una barca, un trimarano, lungo oltre quindici metri, di tecnologia ai limiti della conoscenza, la famosa tecnologia che si è evoluta a partire da Luna Rossa, la storica barca che per prima venne realizzata dalla Persico Marine. Questa invece si chiama Planet Warrior, nome certamente meno affascinante del primo. Ma anche questa barca, questo “guerriero” volerà sulla acque e sarà capace con le sue vele di raggiungere i trenta nodi all’ora, cioè circa 56 chilometri orari.

Proprio questa barca era stata al centro delle polemiche sul lockdown: la Persico venne accusata di non volere la chiusura, nel marzo scorso, perché doveva fare uscire il “Planet Warrior” dal suo stabilimento. I responsabili della fabbrica avevano dichiarato che si trattava di falsità belle e buone, fatte per gettare discredito sull’azienda: da sempre era infatti programmato che la barca dovesse raggiungere Marina di Carrara nell’agosto 2020 in quanto la Coppa America (che si fa ogni quattro anni) si sarebbe corsa nel 2021.