Violento scontro tra un'auto e una moto a Bergamo lungo la A4: un ferito grave e traffico in tilt

Brutto incidente alle 16 circa di oggi, lunedì 18 luglio, all'altezza del casello di Bergamo della A4. Un'auto e una moto, provenienti entrambi da Milano, si sono violentemente scontrati.

Sul posto sono accorse tre ambulanze, la Croce Rossa e la Croce Bianca di Bergamo. È intervenuto anche l'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il motociclista rimasto coinvolto nello schianto. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite, ma non in modo grave.

Ovviamente, gravi sono state invece le ripercussioni sul traffico veicolare, anche perché è stato necessario chiudere per circa un'ora il traffico autostradale in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei soccorritori e la cosa ha causato lunghissime code sia in direzione Est che in direzione Ovest.

Le code sono arrivate fino a 8 km di lunghezza e ci sono state conseguenze anche nel traffico immediatamente fuori dal casello, con il grande rondò dell'A4 di Bergamo a lungo quasi bloccato dalle auto che volevano entrare in autostrada ma non potevano e quelle che, invece, uscivano nella speranza di percorrere un tracciato alternativo.