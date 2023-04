Bambini a teatro con "Donizetti for Kids": in scena "Il Carnevale degli animali"

Ha suscitato grande interesse, registrando oltre settecento adesioni a sole due ore dall’apertura delle iscrizioni, l’iniziativa “Donizetti for kids” organizzata dal Politecnico delle Arti di Bergamo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo.

Si tratta di un ciclo di racconti in musica, destinato agli allievi delle scuole primarie e curato dagli studenti del Conservatorio Gaetano Donizetti, che si svolgerà venerdì prossimo 28 aprile nel Teatro Palazzolo, in via Palazzolo 88, a Bergamo e che, alla luce dell’ampia partecipazione, sarà strutturato in due spettacoli: alle 9,15 e alle 10,45. In programma c'è “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint Saens e sul palco si esibirà un ensemble di studenti della classe di Musica da camera del professor Alfredo Zamarra, insieme a due narratrici della classe di Arte scenica della professoressa Alessandra Milano, del Conservatorio Gaetano Donizetti.

«Sarà un’occasione di apprendimento ludico-immersivo e di coinvolgimento guidato degli studenti – ha spiegato il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, professor Vincenzo Cubelli – attraverso l’intreccio di azione scenica ed esecuzione musicale dell’opera in programma». Un progetto che «vuole favorire l’educazione musicale e artistica fin dai primi anni di scuola – ha commentato il direttore del Politecnico delle Arti Emanuele Beschi – con l’obiettivo condiviso di capitalizzare progettualità e buone pratiche».