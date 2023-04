L'arte di Carlo Ceresa in mostra a Santa Brigida: nuova analisi su dipinti autografi e imitazioni

Le opere di Carlo Ceresa, lette da un punto di vista completamente nuovo attraverso un'esposizione in sequenza di modelli e derivazioni, forme e qualità esecutiva, autografia e copia. Il tutto raccontato all'interno della mostra dedicata al pittore brembano dal titolo "Carlo Ceresa in Alta Val Brembana: storie e repliche", organizzata da Le Terre dei Baschenis e Altobrembo dal 16 aprile al 14 maggio nell'antica chiesa plebana di Santa Brigida.

L'esposizione si inserisce all’interno della Settimana della Cultura della Diocesi di Bergamo, oltre che promuovere il nuovo progetto di Altobrembo "Lungo le vie della cultura". L'inaugurazione è prevista per sabato 15 aprile alle ore 15:30: la presentazione è affidata a Giovanni Valagussa, curatore della mostra, e Tarcisio Bottani, presidente del Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi". Sarà presente anche Romina Russo, consigliere alla Cultura della Provincia di Bergamo.

"Carlo Ceresa in Alta Val Brembana: storie e repliche" è stata resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, con il sostegno di Lions Club Valle Brembana e degli sponsor Artcare Servizi per l'arte e B.G. Impianti Elettrici. L'ingresso alla mostra è libro, visitabile il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Mercoledì 19 aprile sarà aperta dalle 14:30 alle 18, mentre nei giorni infrasettimanali su richiesta per i gruppi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Eventi correlati: passeggiate culturali gratuite

Nell'ambito della mostra, il Centro Storico Culturale - in collaborazione con le Parrocchie coinvolte - proporrà itinerari sul territorio "Alla scoperta di Carlo Ceresa". Nello specifico, sabato 22 e 29 aprile, 6 e 13 maggio, dalle 14:30 alle 17:30, prenderanno il via dei tour a partecipazione gratuita (con prenotazione obbligatoria) nei territori di Piazza Brembana, Lenna, Roncobello, Valnegra, Isola di Fondra, Carona, Valleve e San Giovanni Bianco.

Domenica 23 aprile, dalle 9 alle 12;390, si terrà invece una passeggiata culturale "Sulla via dei devoti, all'oratorio di San Giovanni Battista a Cusio verso l'antica chiesa plebana a Santa Brigida". L'iniziativa, a cura degli animatori de Le Terre dei Baschenis, a partecipazione gratuita e con prenotazione obbligatoria, include la visita alla mostra delle opere di Carlo Ceresa.

Il programma costantemente aggiornato è consultabile sul sito www.leterredeibaschenis.it. Per saperne di più è possibile contattare l’associazione Altobrembo: 348.1842781 - info@altobrembo.it.