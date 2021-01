Aria di saldi e voglia di ripartire a Le Due Torri di Stezzano

Sono ufficialmente partiti i saldi al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano. Il punto di riferimento dello shopping bergamasco, con i suoi oltre 100 negozi è pronto ad accogliere la propria clientela in totale sicurezza. Regalando a tutti un’esperienza indimenticabile.

La riapertura a Le Due Torri

Finalmente dopo i mesi di lockdown il centro commerciale, insieme al suo staff, sono pronti a riaprire. Mentre le vetrine dei negozi già annunciano sconti imperdibili, a partire da giovedì 7 gennaio infatti sono iniziati i saldi, con promozioni che vanno dall’abbigliamento, all’intimo, dalla gioielleria a tutte le novità del mondo high tech. A tutto questo si aggiunge una gustosissima food court, per non farsi mancare un pranzo sfizioso durante la giornata di shopping.

Per tutte le informazioni è inoltre presente un infopoint a cui fare riferimento. Dove sarà possibile non solo avere informazioni su tutte le offerte, ma anche provvedere all’acquisto di gift card, un articolo sempre gettonato per i regali.

Le norme di sicurezza

Il centro commerciale garantisce alla clientela un ambiente completamente sanificato. Inoltre permane l’obbligo di mantenere il distanziamento e indossare la mascherina sia all’interno della galleria che nei punti vendita. Non mancano inoltre i cartelli informativi, percorsi indicati e distributori di gel igienizzante lungo tutto il percorso.