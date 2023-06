BCC Milano sostiene gli eventi estivi più importanti

In occasione del 70° anniversario di fondazione, BCC Milano festeggia il traguardo con un ricco programma di eventi che si protrarrà fino al 2024, coinvolgendo Milano e Bergamo e le rispettive province. Due le manifestazioni significative che si svolgeranno nella città di Bergamo nel mese di giugno con il sostegno di BCC Milano.

Sabato 3 giugno il primo appuntamento sarà con la “Donizetti Night”, la banca è mecenate della notte più celebre dedicata al compositore orobico con centinaia di artisti pronti a esibirsi sul più grande palcoscenico all’aperto di Bergamo. Obiettivo del festival, oltre a portare in piazza il teatro d’opera, è infatti quello di accendere l’interesse dei turisti e l’orgoglio di cittadini, commercianti e artisti intorno alla figura di Gaetano Donizetti, uno dei cinque compositori più rappresentati al mondo. La settimana di eventi, inserita nelle manifestazioni di “Bergamo Capitale della Cultura 2023”, coinvolgerà tutte le forze culturali della città e della Lombardia, con 70 appuntamenti di musica, opera e danza, in 20 palcoscenici allestiti nella città e un’affluenza prevista di oltre 50mila spettatori.

BCC Milano sarà anche main sponsor di un altro importante evento bergamasco, la IV edizione di UniRun Bg, gara podistica non competitiva attraverso le bellezze di Città Alta organizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e dal Centro Universitario Sportivo di Bergamo che si svolgerà sabato 10 giugno. Si tratta di un percorso di circa 8 km su strada e pista ciclo-pedonale, con partenza e arrivo presso la sede di Sant'Agostino entro 2 ore. La gara è aperta a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bergamo e ai loro familiari che desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi compilando l’apposito modulo entro e non oltre il 9 giugno 2023.

"Siamo entrati a far parte della Comunità bergamasca nel giugno 2022, grazie a un progetto di cooperazione tra due realtà affini, con l’obiettivo di dare a Bergamo una grande Banca del Territorio – ha commentato Giuseppe Maino, presidente di BCC Milano. – Intendiamo pertanto mettere in campo le nostre migliori risorse economiche, organizzative e gestionali per questa Città. Quest’anno Bergamo ha il titolo di Capitale italiana della cultura 2023 e noi non potevamo non esserci per celebrare con orgoglio a fianco dei cittadini anche le espressioni più intime di questa comunità. Musica e sport sono due ambiti che muovono le passioni e, in quanto tali, sono particolarmente rappresentativi dei valori profondi della nostra Comunità".