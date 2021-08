Dal tornitore al cuoco: ecco l'elenco delle offerte di lavoro nei nostri centri per l'impiego

Dai lavori manuali, come il tornitore, l’operaio piegatore, il muratore o l’addetto al carico-scarico delle merci, a quelli più da ufficio, come il geometra, l’impiegato amministrativo o l’addetto alle paghe e ai contributi. È lunga la lista delle professioni alle quali è possibile candidarsi contattando i centri per l'impiego di Bergamo, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno. Ogni offerta riporta il codice identificativo, la tipologia di figura ricercata e la sede di lavoro. Chi fosse interessato può scrivere una mail al Centro per l'impiego di riferimento, allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile al seguente link) e il proprio curriculum, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

16119 Tornitore Cnc luogo di lavoro: BERGAMO

16112 Operaio piegatore/legatore luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

15923 Operaio edile/cartongessista luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

16168 Addetto impianto verniciatura luogo di lavoro: OSIO SOPRA

16166 Autista patente E luogo di lavoro: BERGAMO

16153 Operatore controlli tecnici luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17538 Perito meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

15436 Conduttore escavatore luogo di lavoro: DALMINE

16174 Addetto carico-scarico merci luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16144 Muratore luogo di lavoro: STEZZANO

16123 Apprendista meccanico luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16146 Addetto installatore impianti luogo di lavoro: BERGAMO

16102 Addetto contabilità luogo di lavoro: BERGAMO

16098 Cuoco luogo di lavoro: SERIATE

16205 Autista patente E luogo di lavoro: BERGAMO

17539 Tornitore - saldatore a Tig luogo di lavoro: BERGAMO

17589 Personale settore edile luogo di lavoro: BERGAMO

16043 Geometra luogo di lavoro: BERGAMO

16053 Addetti pulizie luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16208 Montatore meccanico-elettrico luogo di lavoro: TORRE DE' ROVERI

15225 Idraulico luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16075 Manutentore del verde luogo di lavoro: GORLE

16087 Manutentore impianti luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

16133 Fresatore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16132 Tornitore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16089 Cernitrice gomma al tavolo luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

15957 Manovale edile luogo di lavoro: PALOSCO

16036 Tirocinante impiegato luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16081 Operatore Cnc luogo di lavoro: BOLGARE

15891 Geometra luogo di lavoro: VILLONGO

15876 Riparatore di autoveicoli luogo di lavoro: BOLGARE

16150 Idraulico luogo di lavoro: VIADANICA

15953 Fabbro carpentiere luogo di lavoro: CALCINATE

16143 Commessa di pasticceria/gelateria luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16181 Estetista luogo di lavoro: CHIUDUNO

16186 Carpentiere in legno e ferro luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16149 Operaio pulizia industriale luogo di lavoro: PALOSCO

16197 Assistente di cantiere junior luogo di lavoro: PALOSCO

16194 Tecnico per termoformatrice luogo di lavoro: TELGATE

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

15921 Autista per camion gru luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17540 Infermiere professionale luogo di lavoro: SOVERE

15919 Meccanico specializzato luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

15918 Autista mezzi pesanti luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16061 Cameriere di sala luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

16210 Idraulico luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

16057 Receptionist luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

16163 Elettricista luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17596 Infermiere professionale luogo di lavoro: BRENO

15828 Asa (Ausiliario socio assistenziale) luogo di lavoro: SOVERE

16204 Impiegato amministrativo luogo di lavoro: SOVERE

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

0 Operaio luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

16137 Geometra luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16191 Cameriere luogo di lavoro: COVO

15416 Imbianchino luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

16198 Addetta paghe e contributi luogo di lavoro: MARTINENGO

16193 Aiuto pizzaiolo luogo di lavoro: COVO

16192 Aiuto gelataio luogo di lavoro: COVO

16190 Barista luogo di lavoro: COVO

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16202 Meccanico manutentore luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

16158 Autista C-E - magazziniere luogo di lavoro: GORLAGO

16203 Carrellista magazziniere luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16212 Magazziniere luogo di lavoro: CAMBIAGO

15878 Cartongessista junior o senior luogo di lavoro: URGNANO

15831 Tecnico manutentore luogo di lavoro: ARCENE

15880 Attrezzista torni a camme senior luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17566 Operatore commerciale estero luogo di lavoro: MILANO

16211 Addetta segreteria luogo di lavoro: TREVIGLIO

16213 Autista luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

15920 Verniciatore industriale junior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16035 Muratore luogo di lavoro: ARCENE

16099 Contabile luogo di lavoro: INZAGO

15984 Saldatore junior o senior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16069 Tappezziere in stoffa luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16070 Sarta modellista cucitrice luogo di lavoro: OSIO SOTTO

15985 Installatore impianti fotovoltaici luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

15993 Magazziniere luogo di lavoro: TREVIGLIO

16164 Muratore/manovale edile luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16004 Addetto alla vendita luogo di lavoro: MOZZANICA

16005 Idraulico di cantiere senior luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16096 Addetto/a alle pulizie luogo di lavoro: ARCENE

16214 Montatore di infissi junior luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it