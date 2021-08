L'elenco delle offerte di lavoro disponibili nei centri per l'impiego della Bergamasca

Siete alla ricerca di un posto di lavoro nella Bergamasca, da quelli manuali a mansioni più impiegatizie? Anche oggi, lunedì 30 agosto, come ogni settimana la Provincia ha reso noto l’elenco aggiornato delle posizioni cui si può fare richiesta rivolgendosi ai centri per l’impiego di Bergamo, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.

Ogni offerta riporta il codice identificativo, la figura ricercata e la sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti richiesti, basta inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo scaricabile al SEGUENTE LINK e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

15436 Conduttore escavatore luogo di lavoro: DALMINE

16208 Montatore meccanico-elettrico luogo di lavoro: TORRE DE' ROVERI

16205 Autista Pat. E luogo di lavoro: BERGAMO

16144 Muratore luogo di lavoro: STEZZANO

16146 Addetto installatore impianti luogo di lavoro: BERGAMO

16123 Apprendista meccanico luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16087 Manutentore impianti luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

16153 Operatore controlli tecnici luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

16098 Cuoco luogo di lavoro: SERIATE

16174 Addetto carico-scarico merci luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16075 Manutentore del verde luogo di lavoro: GORLE

16207 Addetto montaggio porte industriali luogo di lavoro: SERIATE

17539 Tornitore - saldatore a Tig luogo di lavoro: BERGAMO

16112 Operaio piegatore/legatore luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

15923 Operaio edile/cartongessista luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

16230 Escavatorista luogo di lavoro: LEVATE

17538 Perito meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

16119 Tornitore Cnc luogo di lavoro: BERGAMO

15225 Idraulico luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16053 Addetti pulizie luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

15957 Manovale edile luogo di lavoro: PALOSCO

15891 Geometra luogo di lavoro: VILLONGO

16132 Tornitore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

16150 Idraulico luogo di lavoro: VIADANICA

16194 Tecnico per termofromatrice luogo di lavoro: TELGATE

16133 Fresatore Cnc con esperienza luogo di lavoro: CREDARO

15953 Fabbro carpentiere luogo di lavoro: CALCINATE

16200 Manutentore attrezzi/macchine luogo di lavoro: PALOSCO

16197 Assistente di cantiere junior luogo di lavoro: PALOSCO

16186 Carpentiere in legno e ferro luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16081 Operatore Cnc luogo di lavoro: BOLGARE

16089 Cernitrice gomma al tavolo luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16215 Impiegato fiscale tributario luogo di lavoro: SARNICO

16218 Operatore socio sanitario luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16181 Estetista luogo di lavoro: CHIUDUNO

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

17643 Aiuto cuoco luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

15918 Autista mezzi pesanti luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16061 Cameriere di sala luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

16231 Assemblatore e cablatore di apparecchiature luogo di lavoro: ROGNO

15919 Meccanico specializzato luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17596 Infermiere professionale luogo di lavoro: BRENO

15828 Asa (Ausiliario socio assistenziale) luogo di lavoro: SOVERE

16204 Impiegato amministrativo luogo di lavoro: SOVERE

15921 Autista per camion gru luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16210 Idraulico luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17540 Infermiere professionale luogo di lavoro: SOVERE

16163 Elettricista luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

16138 Serramentista luogo di lavoro: BARZANA

16188 Elettricista luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16184 Idraulico civile e industriale luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

16162 Autista – escavatorista luogo di lavoro: CHIGNOLO D'ISOLA

16110 Cuoco luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16137 Geometra luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16140 Verniciatore a polvere luogo di lavoro: MEDOLAGO

16220 Autista di autobus luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16198 Addetta paghe e contributi luogo di lavoro: MARTINENGO

15416 Imbianchino luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

16192 Aiuto gelataio luogo di lavoro: COVO

16190 Barista luogo di lavoro: COVO

16191 Cameriere luogo di lavoro: COVO

16193 Aiuto pizzaiolo luogo di lavoro: COVO

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16229 Perito agrario/agronomo luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

16227 Operaio agricolo luogo di lavoro: CENATE SOTTO

16202 Meccanico manutentore luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

16158 Autista C-E - magazziniere luogo di lavoro: GORLAGO

0 Operaio luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

16203 Carrellista magazziniere luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

15920 Verniciatore industriale junior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

15880 Attrezzista torni a camme senior luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

15878 Cartongessista junior o senior luogo di lavoro: URGNANO

15831 Tecnico manutentore luogo di lavoro: ARCENE

16004 Addetto alla vendita luogo di lavoro: MOZZANICA

16243 Contabile/amministrativa luogo di lavoro: ARCENE

16238 Operaio metalmeccanico generico luogo di lavoro: ARCENE

16235 Cartotecnica generica luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

16216 Banconiere/cassiere luogo di lavoro: CRESPIATICA

16214 Montatore d’infissi junior luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16213 Autista luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

16212 Magazziniere luogo di lavoro: CAMBIAGO

16211 Addetta segreteria luogo di lavoro: TREVIGLIO

15984 Saldatore junior o senior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16005 Idraulico di cantiere senior luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16069 Tappezziere in stoffa luogo di lavoro: OSIO SOTTO

15993 Magazziniere luogo di lavoro: TREVIGLIO

16244 Operaio di produzione luogo di lavoro: VERDELLINO

15985 Installatore impianti fotovoltaici luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16164 Muratore/manovale edile luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16070 Sarta modellista cucitrice luogo di lavoro: OSIO SOTTO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it