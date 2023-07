Pedemontana, a rischio il finanziamento con cambio del tracciato

La Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha fatto sapere attraverso una lettera che, un'eventuale modifica del progetto originale della Pedemontana Lombarda, come ipotizzato da Regione Lombardia per la nuova "tratta D breve" potrebbe compromettere la possibilità di ottenere il finanziamento europeo. Ad annunciarlo è stata Eleonora Evi deputata Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde:

"Nei giorni scorsi ho scritto una lettera alla BEI in merito al finanziamento della autostrada Pedemontana lombarda per chiarire se, a fronte di una modifica del progetto iniziale, finanziato parzialmente anche dalla stessa Banca Europea per gli Investimenti, quindi con soldi pubblici, la società concessionaria e Regione Lombardia potessero continuare a beneficiare del finanziamento. La risposta non lascia dubbi. Regione Lombardia non può pensare di cambiare le carte in tavola senza dire nulla e di poter gestire allegramente i soldi pubblici".