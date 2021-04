Previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta: sole e nuvolosità variabile in Lombardia

Il giorno di Pasqua al mattino presto vedremo qualche nuvola ma in giornata il tempo sarà soleggiato con ampie aperture.

Previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta

Secondo le previsioni del nostro meteorologo Christian Brambilla questo weekend il tempo rimarrà stabile e ben soleggiato con temperature sopra la norma, che ha caratterizzato fino ad ora la settimana, lascerà spazio ad una situazione con temperature in calo anche significativo, per il transito dall’Europa nord-orientale nel fine settimana di una saccatura d’aria fredda. Il tempo risulterà comunque per lo più soleggiato od al massimo con nuvolosità variabile, specie su Alpi e Prealpi.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Venerdì: soleggiato o poco nuvoloso, temperature massime sui 25/26 gradi. Qualche nuvola innocua sulle Prealpi ed Alpi nel pomeriggio.

Sabato: nel corso della mattinata e giornata soleggiato od al piu poco nuvoloso. In serata aumento della nuvolosità, nella notte possibile qualche precipitazione su Prealpi e pedemontana. Temp min 10/12 gradi, max 23/24 gradi.

Nella sera / notte venti da est arriveranno sulla regione portando un brusco calo delle temperature.

Domenica: al mattino presto qualche nuvola, in giornata soleggiato con ampie aperture. Al mattino venti da est. Temp min 5/7 gradi, max 15/17 gradi.

Lunedi: soleggiato o poco nuvoloso, da metà pomeriggio/sera qualche nuvola in piu. Temperature minime 4/5 gradi, max 14/16 gradi