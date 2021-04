Regione Lombardia celebra l’impegno degli alpini

Il 22 settembre 2020 il Consiglio Regionale di Regione Lombardia ha approvato la legge regionale sulla “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini”. La nuova legge ha istituito nella giornata del 2 aprile il giorno per la riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini. In occasione di questa ricorrenza oggi il presidente del Consiglio regionale ha ricordato in apertura l’importante contributo delle penne nere, soprattutto nella gestione dell’emergenza.

Celebrare il lavoro e il ruolo degli alpini

La giornata regionale è stata istituita per ricordare simbolicamente il giorno in cui è avvenuta la benedizione dell’ospedale da campo anti Covid-19 di Bergamo da parte del vescovo monsignor Beschi. Un ospedale realizzato grazie agli alpini, senza i quali nulla sarebbe stato possibile.

“Questa legge riconosce l’importanza delle iniziative grandi o piccole svolte sul territorio dal copro degli alpini, che ne testimoniano la generosità innata e i valori che trasmette. Sempre presenti nel momento del bisogno, scendono in campo ogniqualvolta c’è un problema, lo fanno con il sorriso, in silenzio e senza chiedere mai niente in cambio. Durante questa pandemia il sostegno delle nostre penne nere è stato fondamentale e questo è il nostro modo per dirvi ‘grazie’ per quello che avete fatto, che fate e che farete in futuro”.

Ad affermarlo oggi, martedì 13 aprile 2021, in apertura del Consiglio regionale, il presidente Alessandro Fermi. Alle sue parole ha fatto seguito un momento di celebrazione in cui è stato trasmesso un video di un esibizione della fanfara degli Alpini.

GUARDA IL VIDEO:

Il ringraziamento del presidente Fontana

In chiusura è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha voluto esternare i suoi ringraziamenti, a nome della giunta e di tutto il territorio lombardo.

“Insieme siete riusciti a realizzare il piccolo grande miracolo bergamasco. La gente riconosce in voi i valori della comunità che hanno consentito alla nostra gente di essere riuscita a diventare quello che è diventata. Io credo che voi siate qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Siamo contenti di avere dato un occasione per festeggiarvi, ringraziarvi e stare insieme. Speriamo che andando avanti siano più le occasioni per celebrarvi che per chiedervi aiuto. Da febbraio a settembre dello scorso anno avete messo a disposizione 230mila ore di lavoro. Proprio per celebrare questo grande lavoro da voi svolto questa sera sia il Pirellone che palazzo Lombardia saranno illuminati di verde”.

GUARDA IL VIDEO