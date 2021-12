Trentenne che viveva in un camper col fidanzato trovata morta a Bassano con una ferita alla testa: "E' caduta"

giallo in veneto

Giulia Rigon è stata rivenuta priva di vita dal compagno nel mezzo in cui vivevano. Lui, 28enne brasiliano, sostiene si sia trattato di un episodio accidentale, ma rimane fortemente indiziato.

E' stata trovata priva di vita nel camper in cui viveva assieme al fidanzato. Un alone di mistero - con l'ombra dell'ennesimo femminicidio - aleggia sulla morte di Giulia Rigon, deceduta a 31 anni in circostanze ancora tutte da chiarire.

Trentenne trovata morta nel camper

A trovare il corpo privo di vita di Giulia è stato Henrique Cappellari, il compagno 28enne, di origine brasiliana, che al momento è anche uno dei principali indiziati.

Come racconta Prima Vicenza, Giulia Rigon 31enne vicentina originaria dell’Altopiano di Asiago è stata trovata morta domenica 19 dicembre 2021 all’interno del vecchio camper Fiat Arca di colore bianco nell'area di sosta per automezzi in via Capitelvecchio a Bassano, dove trascorreva le giornate assieme al compagno. Entrambi senza fissa dimora, vivono in quel camper proprio come fosse la loro casa.

E’ stato proprio il compagno a trovare il corpo senza vita della 31enne, lui stesso ha chiamato i soccorritori del Suem 118 lanciando l’allarme, specificando che la giovane era caduta.

Le ferite, però, non corrisponderebbero a quelle di una semplice caduta, ma piuttosto parrebbero riconducibili a un colpo sferrato con un oggetto proprio alla testa della vittima. Giulia potrebbe esser quindi stata ferita alla fronte con un oggetto contundente.

Le indagini

E’ stata aperta l’indagine con l’ipotesi di omicidio, il compagno 28enne è stato accompagnato in caserma ed è stato sentito dai Carabinieri per ore. Il pm Serena Chimici ha effettuato il sopralluogo nella zona del delitto.

Durante il lungo interrogatorio il 28enne brasiliano si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto la versione della caduta fatale. Gli inquirenti però sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Una svolta potrebbe arrivare con l'autopsia sul corpo della giovane, che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore.