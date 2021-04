Vaccini over 60 e 50 Lombardia: come e quando prenotare

Il 18 febbraio 2021 in Lombardia è partita la campagna vaccinale rivolta agli over 80. Il 2 aprile 2021, oltre ad essere entrato in funzione il nuovo sistema di prenotazione Regione/Poste Italiane (dopo la dismissione del discusso sistema di Aria) si sono aperte le prenotazioni per la fascia di cittadini dai 75 ai 79 anni. A gran sorpresa l’8 aprile 2021, in anticipo sulla tabella di marcia, si sono aperte le prenotazioni anche per le persone dai 70 ai 74 anni: ovvero dal 1951 in avanti.

Per ultra fragili e disabili, invece, prenotazioni aperte dal 9 aprile 2021, con una serie di problematiche logistiche di cui ci siamo occupati e che ci si augura vengano presto risolte.

Quando sarà il turno di 60enni e 50enni il Lombardia? Ecco tutte le informazioni utili.

Vaccinazioni anti Covid 60 e 50 in Lombardia

Per prima cosa iniziamo a chiarire le modalità di iscrizione, anche in virtù del funzionamento della nuova piattaforma. Qui un utile video tutorial per capirne il funzionamento e non farsi trovare impreparati.

IL VIDEO TUTORIAL SUL FUNZIONAMENTO:

Chiariamo subito che la Lombardia, a differenza di altre regioni, è ancora ferma agli over 70 e non ha ancora aperto le prenotazioni per gli over 60 e 50. Sulla questione si è espresso il governatore Attilio Fontana:

Per la fascia dai 60 ai 69 anni apriremo le iscrizioni quando avremo coscienza delle prossime forniture, quando sapremo con precisione la quantità di vaccini che ci verrà consegnata. Prevediamo che nelle prossime due settimane si possa concludere la campagna per i 70-79 anni. Ma abbiamo vaccinato con una dose tutti gli over 80 che avevano aderito alla campagna vaccinale.

Le prenotazioni vaccinali in Lombardia per le fasce anagrafiche sino ai 70 anni sono possibili in 4 modalità

canale digitale: consente prenotazione attraverso web e app; canale telefonico: con prenotazione tramite call center con numero di telefono 800 894 545 canale postamat: con prenotazione recandosi direttamente all’Atm postamat, essendo sul territorio si potrà andare negli uffici postali, mettere la tessera sanitaria nei postamat ed effettuare prenotazione; canale “postini”: Poste Italiane ha 4100 postini in Lombardia dotati di smartphone che potranno aiutare chi non ha dimestichezza digitale rilasciano ricevuta da portare all’appuntamento.

Il sito istituzionale che spiega le modalità di prenotazione e la modulistica è già online: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Le date ipotetiche riviste da Fontana

A inizio aprile Regione Lombardia aveva ipotizzato quali avrebbero potuto essere le date plausibili per l’accesso al siero delle differenti fasce d’età. Si era ipotizzato che le prenotazioni per i cittadini della fascia 60-69 anni avrebbero potuto scattare dal 22 aprile e che questa categoria di persone sarebbe vaccinata con la prima dose entro il 9 giugno con 65 mila somministrazioni quotidiane.

Nella migliore delle ipotesi, dunque, le prenotazioni per i 50-59enni sarebbero state possibili tra fine aprile e inizio maggio e le somministrazioni il 19 maggio per terminare il 7 giugno.

Ma le recenti dichiarazioni di Fontana rimischiano le carte, il leghista infatti non conferma più la data del 22 aprile per gli over 60, ma rimanda all’incognita delle forniture. In tal senso, quindi, la tabella diffusa dal Pirellone con i futuri step non farebbe già più fede.

76 maxi hub vaccinali in Lombardia

Concentrare le vaccinazioni in pochi grandi centri. È questa la linea di Regione Lombardia per la prossima fase della campagna dei vaccini. Il coordinatore regionale del piano vaccinazioni, Guido Bertolaso, punta a passare a 76 maxi-hub dislocati nelle diverse province lombarde. Il Pirellone intende concentrare persone, iniezioni e sanitari in strutture massive dove raggiungere, dal primo maggio, mille linee di vaccinazione, con una capacità a regime di 144mila dosi al giorno dal 12 maggio.

I fragili in Lombardia

Per ciò che concerne le prenotazioni di fragili, estremamente vulnerabili e cargiver in Lombardia, dove si stanno riscontrando non pochi intoppi, ecco il nostro approfondimento.

Niente vaccini sprecati: arrivano le liste di riserva

Passiamo ad un’altra questione rilevante in tempi di carestia di vaccini: dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo contro lo spreco di dosi avanzate a fine giornata, la Lombardia prepara le “liste di riserva”. Nessuna autocandidatura e nessuna coda fuori dal centro vaccini per accaparrarsi una dose “avanzata” a fine giornata bensì una lista parallela di nominativi presi da chi ha già dato la disponibilità alla vaccinazione e appartenente alle categorie delle Fasi 1 bis e 1 ter.

I nomi in lista vengono presi attingendo agli appuntamenti delle 24-48 ore successive. In caso di rinuncia, quindi, verrà contattata un’altra persona all’ultimo minuto per un’inoculazione sostitutiva. Sarà quindi chiamato un altro paziente che si trovava già in attesa di somministrazione nei giorni successivi e che aveva diritto al vaccino nello stesso arco temporale, sulla base delle stesse priorità. Nessuna possibilità di superare la fila presentandosi sul posto e chiedendo di ricevere il vaccino.

Cosa prevede il piano nazionale

Il Piano vaccini anti Covid è nuovamente cambiato negli ultimi giorni. Dopo le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha richiamato le Regioni al rispetto delle priorità stabilite dal Piano vaccini, il 9 aprile 2021 il generale e commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo ha emanato una nuova ordinanza in cui richiama gli Enti locali al rispetto delle regole. Ecco l’ordine delle priorità:

Persone di età superiore agli 80 anni;

persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad interim, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari ;

; persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni, utilizzando prevalentemente vaccini Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) come da recente indicazione dell’AIFA.