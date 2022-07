Il caldo ha le ore contate? In arrivo in Lombardia i primi temporali

Dopo giornate di caldo torrido finalmente sembra che in Lombardia siano in arrivo i primi temporali. A dirlo è l'esperto meteo Christian Brambilla.

Il caldo ha le ore contante?

Il pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio 2022, trascorrerà all'insegna ancora del sole e del caldo oltre la norma (36/38 gradi). Tra il tardo pomeriggio e la prima parte della serata saranno invece possibili rovesci e temporali sulla parte più occidentale della regione (ovest Milanese, Varesotto, ovest Comasco, ovest Pavese) e le zone della Valchiavenna e Alta Valtellina.

Altrove, con i modelli attuali, pare che le probabilità di temporali o rovesci siano basse, ma NON nulle. Perciò non si escludono LOCALI episodi specie notturni anche in altre zone di pianura.

Domani, martedì 26 luglio 2022, la giornata trascorrerà più soleggiata e con temperature leggermente inferiori, massime sui 34/36 gradi. Nella notte sono invece attesi temporali sparsi, anche localmente abbondanti, con forte ventilazione in pianura. NE DAREMO CONFERMA DOMANI.