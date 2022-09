Meteo per il fine settimana: nuvole in arrivo e precipitazioni sia sabato che domenica

Il meteo, questo fine settimana, dovrebbe portare precipitazioni in provincia di Bergamo: a dirlo sono i bollettini di Arpa Lombardia e del Centro meteorologico lombardo, che prevedono tempo quantomeno nuvoloso per stasera (23 settembre) e probabili forti piogge domani e domenica.

Nella serata di oggi, ci sarà qualche velatura con intensificazioni in serata, fino ad arrivare a tempo nuvoloso. Le precipitazioni dovrebbero essere comunque assenti, con in pianura temperatura massima 21 gradi, minima tra i 17 e i 15 gradi e zero termico a circa 3.300 metri di altitudine. In pianura tempi deboli con direzione variabile, in montagna sempre deboli provenienti da nord.

Nella giornata di domani, la rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali porrà le basi per un peggioramento del tempo, con ritorno di piogge diffuse. Stanotte il cielo rimarrà nuvoloso, con rovesci solo nella parte più occidentale della Lombardia che non interesseranno il nostro territorio. Più tardi però, al mattino, arriveranno rovesci sparsi, che andranno a intensificarsi nel pomeriggio per poi tornare deboli in serata, anche se in alcune parti delle Prealpi e della pianura rimarranno persistenti a tratti.

Le temperature massime andranno, in pianura, dai 16 ai 15 gradi, le minime dai 15 ai 14 gradi, con zero termico a 2.600 metri dal pomeriggio. In pianura ci saranno venti deboli da est, in montagna deboli e moderati da sud.

Infine, nella giornata di domenica, le precipitazioni continueranno, da deboli a moderate tra la notte e il primo mattino, e proseguiranno andando però esaurendosi già nel pomeriggio. Le temperature massime saranno in pianura a circa 19 gradi, le minime attorno ai 15 gradi. Zero termico sempre a 2.600 metri, con venti deboli da ovest in pianura, deboli da sud in montagna.