Persiste l'anticiclone africano: sole, afa e temperature ben oltre la media del periodo

L'anticiclone africano sarà ben saldo per tutta settimana sulla Lombardia portando tanto sole, afa e caldo ben oltre la media del periodo. In alcune località, come riferisce l'esperto meteo Christian Brambilla, si potrebbero toccare valori record secolari.

Le previsioni

Lunedì 18 luglio 2022: sole su tutto il territorio regionale. Minime 20/22 gradi, massime 34/36 gradi

Martedì 19 luglio 2022: sole sulla pianura, qualche nuvola di passaggio sui monti. Minime 21/23 gradi, massime 35/37 gradi.

Mercoledì 20 luglio 2022: sole sulla pianura, su Pedemontana e Prealpi. Su Alpi variabile, tendente a nuvoloso, con possibili locali temporali pomeridiani. Minime 22/24 gradi, massime 35/37 gradi.

Giovedì 21/Venerdì 22 luglio 2022: sole su pianura fino alle Prealpi. Giovedì su Alpi possibili temporali locali pomeridiani. Minime 23/25 gradi, massime 36/38 gradi. Allerta massima per il caldo.

Non pioverà in pianura almeno per i prossimi 7 giorni.